Il cacciatore di Giganti film stasera in tv 12 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Il cacciatore di Giganti è il film stasera in tv sabato 12 febbraio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Il cacciatore di Giganti film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Jack the Giant Slayer

GENERE: Avventura/Fantasy

ANNO: 2013

REGIA: Bryan Singer

CAST: Ewan McGregor, Nicholas Hoult, Stanley Tucci, Warwick Davis, Bill Nighy, Ian McShane, Ewen Bremner

DURATA: 114 Minuti

Il cacciatore di Giganti film stasera in tv: trama

Jack viene mandato dallo zio al mercato a vendere il cavallo e il carro per recuperare un po’di denaro e superare le gravi difficoltà economiche. MaIack viene convinto da un monaco a vendergli il carro per dei fagioli magici. Tornato a casa senza denaro e con dei fagioli viene sgridato dallo zio che infuriato getta i fagioli nell’acqua. Improvvisamente comincia a crescere una pianta enorme di fagioli che punta dritto fino a sopra le nuvol. Lì vivono i giganti mangia uomini, che già un tempo furono scacciati dalla Terra ed ora sono desiderosi di vendetta.

La principessa Isabelle viene portata dalla pianta su in cielo e il re Brahmwell organizza una spedizione per salvare sua figlia. Giunti in cima c’è l’incontro con i giganti e dopo una serie di lotte e fughe gli umani riescono a tornare incolumi, lasciando il mondo dei giganti prima che la pianta venga abbattuta sulla terra. Ma i Giganti entrano in possesso dei fagioli e scendono sulla terra. Il giovane Jack (Nicholas Hoult) dovrà prendere parte alla battaglia della sua vita per fermarli. Lottando per un regno, per i suoi abitanti e per l’amore di una principessa coraggiosa.

Il cacciatore di Giganti film stasera in tv: curiosità

Stanely Tucci è l’unico membro del cast nato al di fuori del Regno Unito.

In un primo tempo il regista scelto fu J. Caruso che poi venne sostituito da Bryan Singer Quest’ultimo fece riscrivere la sceneggiatura da Christopher McQuarrie e Dan Studney.

Il cacciatore di Giganti streaming

Il cacciatore di Giganti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il cacciatore di Giganti film stasera in tv: trailer

