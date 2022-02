THE ROOKIE EPISODI 13 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 13 febbraio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 13 febbraio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 6 Poetica giustizia. Nolan e Harper fermano un ragazzo che sta scavando una buca enorme in un parco e scoprono che tutto il web è coinvolto in una caccia al tesoro dietro alla quale pare vi sia la mente perversa di Stuart Packer, arrestato anni prima per una rapina. L’uomo in tutto questo tempo non ha mai rivelato dove ha nascosto il malloppo (circa due milioni di dollari in monete d’oro) e, ora, affetto da un tumore, ha inutilmente chiesto il rilascio sulla parola. Un rifiuto che Packer ha intenzione di far pagare caro. E il suo piano sembra funzionare, perché la caccia al tesoro ha già mietuto più di una vittima. Lucy, Nolan e Harper cercano di interpretare la strana poesia che cela, attraverso simbologie e collegamenti, la mappa per trovare il bottino. Ci riusciranno? Nel frattempo, Grey chiede a Tim di liquidare Jerry McGrady, il poliziotto più anziano ancora in servizio. Tim, però, non sembra trovare il coraggio e, al contrario, inizia a coinvolgere il collega nei sopraluoghi di pattuglia scoprendo che il poliziotto anziano è ancora in gamba e la sua esperienza si rivela molto preziosa.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

