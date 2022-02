Il Libro Della Giungla film stasera in tv 15 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Libro Della Giungla è il film stasera in tv martedì 15 febbraio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Libro Della Giungla film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Jungle Book

USCITO IL: 14 aprile 2016

GENERE: Avventura, Drammatico, Fantasy, Family

ANNO: 2016

REGIA: Jon Favreau

CAST: Toni Servillo, Giovanna Mezzogiorno, Neri Marcorè, Violante Placido, Giancarlo Magalli, Neel Sethi, Scarlett Johansson, Bill Murray, Lupita Nyong’o, Idris Elba, Ben Kingsley, Christopher Walken, Giancarlo Esposito

DURATA: 105 Minuti

Il Libro Della Giungla film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. La storia è nota a tutti: racconta la vita di un bambino (Mowgli) rimasto orfano e abbandonato nella giungla indiana aiutato nel suo percorso di crescita dagli animali. Mowgli viene salvato dalle grinfie della terribile tigre Shere Khan da Akela il capo lupo e Raksha e viene cresciuto dal branco di lupi. Nell’impresa di far crescere il cucciolo d’uomo ci pensa anche l’orso Baloo e la Pantera Baghera. Ma la tigre Shere Khan vuole uccidere Mowgli che dovrà scappare per non mettere in pericolo l’intero branco. Solo gli altri esseri umani possono essere in grado di combattere il malvagio felino e così Mowgli, accompagnato da Baloo e Baghera, abbandona la sua giungla e comincia un viaggio verso un’altra e più difficile avventura. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Il Libro Della Giungla film stasera in tv: curiosità

Si tratta del rifacimento in live action del classico Disney uscito in cartone animato nel 1967, a sua volta ispirato al romanzo omonimo di Rudyard Kipling.

Neel Sethi interpreta Mowgli mentre in originale le voci sono di Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito e Christopher Walken.

In italiano gli animali sono doppiati da Neri Marcorè, Toni Servillo, Alessandro Rossi, Violante Placido, Giovanna Mezzogiorno, Luca Biagini e Giancarlo Magalli.

Il Libro Della Giungla streaming

Il Libro Della Giungla streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Libro Della Giungla film stasera in tv: trailer

