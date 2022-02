Non sposate le mie figlie film stasera in tv 15 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Non sposate le mie figlie è il film stasera in tv martedì 15 febbraio 2022 in onda in prima serata su Rai 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non sposate le mie figlie film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?

USCITO IL: 5 febbraio 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Philippe de Chauveron

CAST: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia Piaton, Emilie Caen, Elodie Fontan

DURATA: 97 Minuti

Non sposate le mie figlie film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia francese di tradizione cattolica, borghese e conservatrice. Hanno 4 figlie in età da marito. I due genitori si professano tolleranti aperti ai principi di integrazione tipici della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova. La figlia primogenita decide di sposare un musulmano, le seconda figlia invece si innamora di un ragazzo e la terza di un giovane cinese.

Claude e Marie profondamente cattolici pregano ogni giorno che l’ultima figlia decida di sposare un cattolico con una tradizionale cerimonia in chiesa. Le loro preghiere vengono esaudite: la figlia minore ha incontrato un bravo cattolico. Euforici all’idea di celebrare finalmente un matrimonio cattolico non sanno che il futuro marito della figlia ha origini ivoriane e per di più con un padre ex militare intollerante e insofferente alla colonizzazione europea dell’Africa. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Non sposate le mie figlie film stasera in tv: curiosità

Nel 2014 il film ha avuto molto successo con un incasso in Europa 130 milioni di euro. In particolare in Francia, con oltre 12 milioni di spettatori, è diventato il film con il maggior incasso dell’anno entrando della lista dei 10 migliori incassi di sempre.

Il registra ha curato anche il soggetto e la sceneggiatura insieme a Guy Laurent.

Non sposate le mie figlie streaming

Non sposate le mie figlie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Non sposate le mie figlie film stasera in tv: trailer

