STASERA TUTTO È POSSIBILE PRIMA PUNTATA. Torna stasera in tv martedì 15 febbraio 2022 su Rai 2 il game show condotto da Stefano De Martino, che giocherà insieme ai tantissimi ospiti che parteciperanno in studio durante le varie puntate. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Stasera Tutto È Possibile prima puntata: ospiti e anticipazioni 15 febbraio 2022

Vip e giochi per metterli alla prova, situazioni esilaranti e momenti di leggerezza. Torna in prima serata su Rai2 il programma che fa divertire tutti: il comedy show “Stasera tutto è possibile”, in onda da martedì 15 febbraio alle 21.20. Otto puntate realizzate in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la conduzione, anche in questa settima edizione, di Stefano De Martino. Al suo fianco, confermati come ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ogni puntata avrà un tema e sarà un susseguirsi di giochi e prove tutte da ridere durante le quali si cimenteranno gli ospiti del programma.

Per la prima puntata, a tema Musica, arriveranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi. Tra i giochi, ci sarà l’immancabile icona del programma: La Stanza Inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, ma torneranno anche altri “classici”, come Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male e Rumori di mimo, a cui si aggiungeranno giochi nuovi, tutti da scoprire. Tra questi, nel corso delle puntate, ci saranno: Chiuditi sesamo, Colonna Sonora e C’era una giravolta. Nel primo, Chiuditi sesamo, giocheranno due vip che dovranno passare il maggior numero di oggetti da una parte all’altra di una serranda, prima che questa si abbassi, senza mai lanciarli.

Durante Colonna sonora, invece, i concorrenti dovranno improvvisare una scena con una colonna sonora in sottofondo e adeguare la loro interpretazione a ogni cambio di musica. Infine, in C’era una giravolta il concorrente in gioco dovrà rispondere ad alcune domande su una sedia sospesa e rotante, che girerà a ogni risposta sbagliata, assumendo posizioni sempre più scomode. Resta immutata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi, per dare vita a serate all’insegna del buonumore e dell’allegria.

