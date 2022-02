The Good Doctor 5 trama episodi 16 febbraio 2022 Copia

The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 16 febbraio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 5 trama episodi 16 febbraio 2022

The Good Doctor 5 episodio 6 Un cuore. Vita e morte si intrecciano in questa puntata che vede i medici del St. Bonaventure alle prese con due pazienti. Shaun, Asher e Lim si occupano di Brandon, arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni in seguito a una caduta. Per lui non sembrano esserci speranze ma Shaun non si vuole rassegnare e finisce per entrare in contrasto con Park che ha in carico Ollie, un ragazzino che ha assoluto bisogno di un trapianto di cuore per sopravvivere. E Brandon è compatibile. Morgan, invece, segue il caso di Nira, una donna affetta da un tumore oculare e che potrebbe rivelarsi una importante donatrice per l’ospedale. E per mettersi in buona luce Morgan finirà per superare il limite. Infine, mentre procede la relazione tra Andrews e Salem, Lea ha bisogno dei consigli di Glassman e gli fa visita in Montana, pregandolo di tornare.

