Paolo Conte Via con me film stasera in tv 17 febbraio: cast, trama, streaming

Paolo Conte Via con me è il film stasera in tv giovedì 17 febbraio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Paolo Conte Via con me film stasera in tv: cast

La regia è di Giorgio Verdelli. Il cast è composto da Luca Zingaretti, Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Renzo Arbore, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Paolo Jannacci, Jovanotti, Jane Birkin.

Paolo Conte Via con me film stasera in tv: trama

Paolo Conte, Via con me è un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti che racconta una grande storia, non soltanto musicale. È un intreccio di parole, versi e musiche, che fanno parte del nostro immaginario, attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano.

Un viaggio nel labirinto delle canzoni di Conte, anche quelle scritte per gli interpreti più diversi (Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Jane Birkin, Caterina Caselli, Bruno Lauzi), oltre che nel labirinto delle sue passioni (il jazz, l’enigmistica, la pittura, il diritto, il cinema).

Alla base del progetto c’è una lunga intervista “intima” di Giorgio Verdelli a Paolo Conte, in cui personaggi, canzoni e vicende umane sono raccontati con tenerezza, ironia e charme, accompagnando lo spettatore alla scoperta continua tra il noto e l’inedito, tra le storie, i versi e le canzoni di quello straordinario “altrove” che è il mondo di Conte. Protagonista resta la sua musica, raccontata, ma anche suonata, grazie alle riprese esclusive e molto suggestive dei suoi concerti alle Terme di Caracalla a Roma, al Teatro San Carlo di Napoli fino al Teatro Olympia di Parigi.

Il film documentario è arricchito dalle testimonianze di Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri. E ancora Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo. Tutti riuniti per un omaggio appassionato e divertente a uno degli artisti italiani più internazionali degli ultimi 50 anni.

Paolo Conte Via con me streaming

Paolo Conte Via con me streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Paolo Conte Via con me film stasera in tv: trailer

