Se permettete parliamo di donne film stasera in tv 17 febbraio: cast, trama, streaming

Se permettete parliamo di donne è il film stasera in tv giovedì 17 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Se permettete parliamo di donne film stasera in tv: cast

La regia è di Ettore Scola. Il cast è composto da Vittorio Gassman, Maria Fiore, Donatella Mauro, Mario Lucidi, Giovanna Ralli, Umberto D’Orsi, Antonella Lualdi, Sylva Koscina, Dante Maggio, Edda Ferronao, Ivy Holsen, Emma Baron, Olga Romanelli, Rossana Gherardi, Walter Chiari, Heidi Stroh, Eleonora Rossi Drago, Mario Brega, Jeanne Valérie, Enzo Maggio, Attilio Dottesio, Marco Tulli, Riccardo Garrone.

Se permettete parliamo di donne film stasera in tv: trama

Film composto da nove episodi con altrettanti ritratti femminili, che ha per filo conduttore il camaleontico protagonista: Vittorio Gassman. Nel primo episodio una ragazza siciliana si concede per paura ad un uomo solo perché questi è armato di lupara. Nel secondo episodio una giovane fa impazzire il proprio fidanzato perché tutte le volte non riesce a trovare un posto tranquillo. Nel terzo episodio un commerciante non capisce che la moglie di un suo vecchio compagno di scuola, con il suo consenso, si prostituisce. Nel quarto episodio una donna mette fretta al proprio amante perché è in ritardo al proprio matrimonio. Nel quinto episodio un dongiovanni fatica a giungere al dunque. Nel sesto episodio un moralista viene convertito al libertinaggio dal seduttore della sorella. Nel settimo episodio una ricca ed annoiata signora adesca uno straccivendolo convincendolo a salire in casa sua. Nell’ottavo episodio la moglie di un carcerato cerca di far ottenere una licenza al marito per potergli poi attribuire il figlio che porta in grembo.

Se permettete parliamo di donne streaming

Se permettete parliamo di donne streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Se permettete parliamo di donne film stasera in tv: trailer

