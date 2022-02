The Quest La prova film stasera in tv 17 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

The Quest La prova è il film stasera in tv giovedì 17 febbraio 2022 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Quest La prova film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Quest

GENERE: Avventura

ANNO: 1996

REGIA: Jean-Claude Van Damme

CAST: Jean-Claude Van Damme, Roger Moore, Jack McGee, Stepanos Miltasafakil, Takis Triggelis, Peter Wong, Jen Sung Outerbridge, Adzine Nouri, Chang Ching Peng Chaplin

DURATA: 94 Minuti

The Quest La prova film stasera in tv: trama

Il giovane Chris DuBois campa facendo piccoli furti nelle strade di New York insieme ad una banda di ragazzini cui fa quasi da padre. Fondamentalmente è di buon cuore. Per una combinazione di eventi il giovane viene venduto dal cinico pirata Lord Dobbs a Kaho, una contrabbandiere di armi che gestisce un campo di kick-boxing sull’isola di Muay Thai. Qui Chris imparerà le tecniche di combattimento. Parteciperà al Grang-Gheng, una competizione di arti marziali ad invito tra i sedici migliori combattenti del pianeta che si svolge in Cina nella Città Perduta, con in palio un Drago d’oro massiccio.

The Quest La prova film stasera in tv: curiosità

Il film a fronte di un budget di circa 35 milioni di dollari, ha incassato al botteghino oltre 57 milioni.

La sceneggiatura è opera dello stesso regista Jean-Claude Van Damme insieme a Frank Dux. Inizialmente Van Damme chiese a Oliver Stone di dirigere la pellicola, ma lui declinò.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 26 aprile 1996.

The Quest La prova streaming

The Quest La prova streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Quest La prova film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=wp6VVPFaoJQ

