Fosca Innocenti seconda puntata: trama 18 febbraio 2022 su Canale 5

LEA UN GIORNO NUOVO SECONDA PUNTATA. Venerdì 18 febbraio 2022 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fosca Innocenti seconda puntata: trama 18 febbraio 2022

Fosca Innocenti trama seconda puntata. C’è un nuovo delitto su cui far luce ad Arezzo, e colpisce Fosca molto da vicino: la vittima è Asia Borghi, una ex compagna di scuola che il vicequestore aveva allontanato per un’antica ruggine. Per Fosca, è il passato che torna a bussare alla sua porta. Asia dopo aver tentato, a Milano, la carriera di attrice, era tornata in città per insegnare recitazione in un liceo. Chi l’ha uccisa? Fosca, con il suo olfatto straordinario, riesce a ricostruire la dinamica del delitto ma ora occorre trovare un responsabile: le indagini coinvolgono il mondo della scuola, allargandosi ad un gruppo di nomadi e all’ex amante della vittima. Il tutto mentre il trasferimento di Cosimo a New York si avvicina, rendendo Fosca sempre più inquieta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fosca Innocenti streaming

La serie tv Fosca Innocenti streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fosca Innocenti: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Fosca Innocenti basta andare sull’hashtag ufficiale #FoscaInnocenti, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Fosca Innocenti segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Fosca Innocenti: link utili