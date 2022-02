Life of the Party Una mamma al college film stasera in tv 18 febbraio: cast, trama, streaming

Life of the Party Una mamma al college è il film stasera in tv venerdì 18 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Life of the Party Una mamma al college film stasera in tv: cast

La regia è di Ben Falcone. Il cast è composto da Melissa McCarthy, Molly Gordon, Matt Walsh, Maya Rudolph, Gillian Jacobs, Julie Bowen, Jacki Weaver, Stephen Root, Adria Arjona, Debby Ryan.

Life of the Party Una mamma al college film stasera in tv: trama

Quando il marito la lascia, Deanna coglie l’occasione per rimettersi in gioco e ripartire da zero. Si iscrive al college e si lascia andare ai divertimenti della vita, recuperando le opportunità perse e scoprendo la sua identità.

Life of the Party Una mamma al college streaming

Life of the Party Una mamma al college streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Life of the Party Una mamma al college film stasera in tv: trailer

