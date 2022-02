Che Bella Giornata film stasera in tv 20 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Che Bella Giornata è il film stasera in tv domenica 20 febbraio 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Che Bella Giornata film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia

ANNO: 2011

REGIA: Gennaro Nunziante

CAST: Checco Zalone, Nabiha Akkari, Ivano Marescotti, Rocco Papaleo, Tullio Solenghi, Annarita del Piano, Giustina Buonomo, Caparezza, Michele Alhaique, Mehdi Mahdloo, Herbert Ballerina, Anna Bellato, Cinzia Mascoli, Bruno Cesare Armando, Anis Gharbi

DURATA: 97 Minuti

Che Bella Giornata film stasera in tv: trama

Checco fa il buttafuori in una discoteca, ma il suo sogno è quello di diventare carabiniere . Prova a fare il concorso, ma viene respinto. Grazie alla raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano viene assunto come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce Farah, una ragazza araba che dice di essere una studentessa di architettura. In realtà la ragazza vuole trovare il modo di mettere ai piedi della Madonnina una bomba per vendicare l’uccisione della sua famiglia. Checco dà- piena fiducia a Farah, ma la ragazza non sa che la maggior minaccia per le persone e per il patrimonio artistico italiano è rappresentata proprio da Checco stesso.

Che Bella Giornata film stasera in tv: curiosità

Nella prima giornata di uscita Che bella giornata ha incassato 2,62 milioni di euro. Dopo tre settimane di programmazione il film ha superato i 30 milioni di euro d’incasso.

Partecipa al film con un cameo il cantante Caparezza che canta a una festa di battesimo privata la canzone Sarà Perché Ti Amo dei Ricchi e Poveri.

Che Bella Giornata streaming

Che Bella Giornata streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Che Bella Giornata film stasera in tv: trailer

