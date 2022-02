Magic in the Moonlight film stasera in tv 20 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

Magic in the Moonlight è il film stasera in tv domenica 20 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Magic in the Moonlight film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Magic in the Moonlight

USCITO IL: 4 dicembre 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Woody Allen

CAST: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden, Hamish Linklater, Jacki Weaver, Eileen Atkins, Erica Leerhsen, Simon McBurney, Jeremy Shamos, Kenneth Edelson

DURATA: 98 Minuti

Magic in the Moonlight film stasera in tv: trama

L’illusionista cinese Wei Ling Soo, tra i maghi più amati della sua epoca, nasconde un segreto: in realtà è Stanley Crawford (Colin Firth), uno scontroso e arrogante inglese con grande autostima. L’uomo odia i finti medium che un’altissima opinione di sé stesso ed un’avversione per i finti medium che affermano di poter fare magie. Quando il suo amico Howard Burkan lo convince ad andare in missione in Costa Azzurra nella residenza della famiglia Catledge, si presenta come l’uomo d’affari Stanley Taplinger alla famiglia composta dalla madre Grace e i due figli Brice e Caroline. Lo scopo della messa in scena è quello di smascherare la giovane ed affascinante chiaroveggente Sophie Baker (Emma Stone) che vive lì con sua madre. Grace chiama a villa Catledge Sophie in quanto desidera mettersi in contatto con il defunto marito e Brice si innamora di lei. Fin da subito Stanley accusa Sophie di essere un’ingannatrice, ma lei in risposta legge la mente ai suoi ospiti lasciando Stanley senza parole..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Magic in the Moonlight film stasera in tv: curiosità

Stanley ha preso tutto il suo pessimismo e punto di vista filosofico da Friedrich Nietzsche, che è menzionato varie volte nel film.

Emma Stone considera Diane Keaton l’attrice a cui più si è ispirata nella sua carriera. La Keaton è stata protagonista diverse volte nei lavori precedenti di Woody Allen.

Questa è la seconda volta che Eileen Atkins interpreta la madre di Colin Firth. Era successo anche in Una ragazza e il suo sogno del 2003.

Magic in the Moonlight streaming

Magic in the Moonlight streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Magic in the Moonlight film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=a8c1-Ha3hs4

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili