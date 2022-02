THE ROOKIE EPISODI 20 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 20 febbraio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 20 febbraio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 7 Lotta contro il fuoco. Nella casa di Fred Mitchell scoppia un incendio e lui muore all’interno. L’uomo era sotto indagine, sospettato di essere un serial killer e un piromane. Tutti credono sia stato il suo modo di uscire di scena, senza piegarsi, alle sue condizioni. Nolan, Lopez e Bailey si trovano fuori dall’edificio al momento dell’esplosione e sono stati investiti dalle fiamme. Bailey ha riportato una ferita a una gamba, fortunatamente non grave. La morte di Fred sembra mettere un punto definitivo all’indagine. Ma proprio Bailey capisce che qualcosa non quadra. Un suo amico le rivela che ai tempi dei casi di incendio in Nevada, Fred si trovava in ospedale. Come avrebbe potuto uccidere? Il caso viene riaperto..

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

