MAKARI 2 TERZA PUNTATA. Lunedì 21 febbraio 2022 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Claudio Gioè con la seconda stagione. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Makari 2 terza puntata: trama e anticipazioni 21 febbraio 2022

Makari 2 trama terza puntata. Dal romanzo omonimo di Gaetano Savatteri edito da Sellerio Editorie. Un tragico evento si abbatte su Suleima e su tutta la comunità de La città del sole: Teodoro Bettini, che risultava scomparso da varie ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura, dalla quale è precipitato. Saverio accorre per consolare e sostenere Suleima. La polizia, intanto, pare decisa ad archiviare quel decesso come un banale incidente escursionistico, ma Saverio, invece, comincia a fiutare qualcosa e si mette in testa che si tratta di un omicidio: Teodoro è stato ammazzato!

Ma è l’unico a pensarla così, tanto che tutti i ragazzi de La città del sole cominciano a guardarlo con fastidio e sospetto. Tutti e in un certo senso anche Suleima. Già, paradossalmente, ora che il “rivale” Teodoro non c’è più, la situazione fra Saverio e Suleima, anziché migliorare, pare addirittura precipitare: in seguito al terribile lutto, Suleima si stringe nel dolore con gli amici de La città del sole, un dolore dal quale Saverio è fatalmente escluso. A Saverio non resta che il suo bernoccolo di sbirro‐di‐penna, andare fino in fondo e scoprire la verità sulla morte di Teodoro. E alla fine di questa indagine scoprirà pure se fra lui e Suleima c’è ancora un qualche spiraglio di futuro o meno.

Makari 2 streaming

Makari 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

