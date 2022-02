The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 23 febbraio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 5 trama episodi 23 febbraio 2022

The Good Doctor 5 episodio 6 Solo bugie. Ultimo episodio di questa prima parte di stagione, che ripartirà nella primavera 2022. Glassman riceve una visita a sorpresa da Ilana Reeves, la sua ex moglie. La situazione è delicata, se non imbarazzante: Ilana gli chiede un consulto riguardo al marito, Lewy, cui è stata diagnosticata la demenza senile. La donna, però, pensa possa essere il sintomo di un tumore. Nel frattempo, mentre sono alla ricerca di una chiesa per il matrimonio, Shaun e Lea soccorrono Alma, una ragazza incinta che, rimasta coinvolta in un incidente stradale, rischia di perdere la sua bambina. Portata in ospedale, Alma viene sottoposta ad un cesareo d’urgenza…

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

