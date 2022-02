Affari tuoi Formato Famiglia va in onda stasera in tv sabato 26 febbraio 2022 in prima serata su Rai 1 condotto da Amadeus. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

Affari tuoi Formato Famiglia stasera in tv 26 febbraio: ospiti e anticipazioni

Secondo appuntamento, sabato 26 febbraio, alle 20.35, su Rai 1, con “Affari Tuoi – Formato Famiglia”, la nuova versione del celebre gioco dei pacchi condotto per la prima volta da Amadeus, con la partecipazione di Giovanna Civitillo. Protagonisti del game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, saranno i concorrenti e le loro famiglie, che giocheranno nelle due partite previste nel corso della serata, durante la quale non mancheranno momenti di musica e spettacolo. Nella prima partita giocherà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi, e, tra loro, ci sarà ospite Cristiano Malgioglio.

Nella seconda partita, dal titolo “Pacchi Celebrity”, il meccanismo sarà lo stesso, ma a giocare sarà un vip. In questo secondo appuntamento saranno addirittura due, visto che a sfidare il Dottore ci saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Anche loro saranno accompagnati da parenti e persone care, tra cui Francesco Venditti, Myriam Catania e Rossella Izzo, con il compito di aprire i pacchi. Ospite della seconda partita, quando verrà chiamato il “Pacco Musica”, sarà Dargen D’Amico, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo.

In entrambe le partite, in palio ci sarà un montepremi massimo di 300.000 euro che, nella prima partita, in caso di vittoria, andrà al concorrente, nella seconda, con il concorrente vip, verrà interamente devoluto, eventualmente, in beneficenza. Al centro del game show, come sempre, ci saranno i 20 Pacchi contenenti altrettanti premi e, tra le novità di quest’anno, ci sarà la presenza di 3 “Pacchi Fortuna”, che renderanno ancora più imprevedibile l’andamento del gioco fino al termine della partita.

Affari tuoi Formato Famiglia streaming

Affari tuoi Formato Famiglia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

