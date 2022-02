L’amico del cuore film stasera in tv 26 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

L’amico del cuore è il film stasera in tv sabato 26 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’amico del cuore film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1998

REGIA: Vincenzo Salemme

CAST: Vincenzo Salemme, Eva Herzigova, Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande, Ferdinando Paone, Emanuela Grimalda, Biagio Izzo, Aldo De Martino, Michele Emanuele Luberto, Salvatore Della Ragione, Marco Gerundini, Roberta Formilli, Marina Piscopo, Adelaide Pizzi, Antonio De Rosa, Maria Del Monte

DURATA: 99 Minuti

L’amico del cuore film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Roberto deve essere operato al cuore e le sue possibilità di sopravvivenza sono molto basse. Il suo ultimo desiderio è quello di andare a letto con Frida, la strepitosa moglie del suo amico Michele. Si può negare un desiderio a un condannato a morte? No. Prodotto piccolo ma funzionale, con una dozzina (e non sono poche) di ottime battute di sapore eduardiano. Il film è stato premiato dagli incassi. Si sentiva la mancanza, fra i vari idiomi, di un po’ di buona napoletanità. In fin dei conti gran parte della comicità viene da Totò e Eduardo. Impeccabili gli attori, buono l’intreccio, c’è qualche gag troppo dilatata, come quelle del cagnolino nel cesto o dell’uomo-merlo. Continua la buona vena del cinema comico italiano. Speriamo che Salemme non venga preso dalla sindrome del successo nei prossimi film, soprattutto che disciplini le sue partecipazioni televisive.

L’amico del cuore film stasera in tv: curiosità

La pellicola rappresenta l’esordio alla regia di Vincenzo Salemme.

Tratto da una commedia ad atto unico scritta nel 1991 dallo stesso Salemme e intitolata Ultimo Desiderio.

Eva Herzigova nello stesso anno dell’uscita del film (1998) presentò il Festival di Sanremo.

Il film è stato girato nel paese natio del regista e molte scene sono all’interno della casa di famiglia di Salemme.

L’amico del cuore streaming

L’amico del cuore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’amico del cuore film stasera in tv: trailer

