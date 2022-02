THE ROOKIE EPISODI 27 FEBBRAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 27 febbraio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 27 febbraio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 8 Colpisci e scappa. Angela non riesce ancora a farsi una ragione della scelta fatta da Wesley. Un accordo con Elijah Stone è una follia. Come tirarsene fuori? La donna chiede a Wesley di registrare le sue conversazioni con Stone, ma lui si rifiuta categoricamente, non può mettere a rischio il rapporto di confidenzialità tra avvocato e cliente. Come se non bastasse Angela si trova anche per le mani un caso particolarmente delicato. Insieme a Nolan è sulle tracce di Marvin Reynolds, un uomo appartenente a un’organizzazione antigovernativa e che pare stia organizzando una specie di attacco terroristico. Nolan, da par sua, è alle prese con le elezioni a rappresentante sindacale, corsa in cui appare al momento in svantaggio. Per Tim c’è la visita a sorpresa della sorella Genny gli chiede aiuto per la ristrutturazione della casa dove vivevano e dove entrambi hanno subito violenze da parte del padre. Tim rifiuta l’idea, è contrario e irremovibile…

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

