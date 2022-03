The Captive Scomparsa film stasera in tv 3 marzo: cast, trama, streaming

The Captive Scomparsa è il film stasera in tv giovedì 3 marzo 2022 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Captive Scomparsa film stasera in tv: cast

La regia è di Atom Egoyan. Il cast è composto da Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand, Alexia Fast, Bruce Greenwood, Brendan Gall, Aaron Poole, Jason Blicker.

The Captive Scomparsa film stasera in tv: trama

Sono passati otto anni da quando Cassandra, la bambina di Matthew e Tina Lane è stata rapita. All’epoca Cassandra aveva solo 8 anni. Da allora, schiacciato dal senso di colpa (per una distrazione fatale) e dal dolore della compagna, Matthew non ha mai smesso di cercarla, percorrendo, ostinato, le strade bianche di neve che hanno inghiottito la sua piccola. Mentre la polizia indaga, provando a infiltrarsi in una sofisticata rete di pedofili, e Tina perde la testa, sorvegliata (e provocata) dal mostro che le ha sottratto Cass, Matthew prosegue la sua personale indagine, infilando la strada battuta dall’orco.

The Captive Scomparsa streaming

The Captive Scomparsa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Captive Scomparsa film stasera in tv: trailer

