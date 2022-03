Fire with Fire film stasera in tv 4 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Fire with Fire è il film stasera in tv venerdì 4 marzo 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fire with Fire film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Fire with Fire

GENERE: azione, thriller

ANNO: 2012

REGIA: David Barrett

CAST: Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, Vincent D’Onofrio, 50 Cent, Julian McMahon, Vinnie Jones, Bonnie Somerville

DURATA: 97 Minuti

Fire with Fire film stasera in tv: trama

Il vigile del fuoco Jeremy Coleman ha assistito a un brutale omicidio: quello del proprietario del negozio in cui sta facendo la spesa. L’assassino è il boss della zona, così l’FBI decide di inserire Coleman nel programma di protezione testimoni. Il testimone è costretto ad abbandonare il suo lavoro di vigile del fuoco. Con l’aiuto del poliziotto federale Mike Cella e della fidanzata, Jeremy cerca di ricostruirsi una vita. Ma la banda del boss riesce a trovarlo e minaccia le persone a lui più care. Coleman è costretto ad uscire allo scoperto e a combattere per la propria sopravvivenza.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fire with Fire film stasera in tv: curiosità

Il film ha un record particolare: sono infatti 21 i produttori esecutivi e ben 7 diverse case di produzione.

Anche se non condividono alcuna scena, questa è la terza pellicola in cui recitano sia Curtis “50 Cent” Jackson e Bruce Willis. La prima è Setup del 2011, poi nel 2014 The Prince – Tempo di uccidere. Anche in quest’ultima i due non appaiono mai in scena insieme.

Questo è il quarto film in cui hanno lavorato insieme Josh Duhamel e Kevin Dunn. Gli altri sono i primi tre capitoli della saga Transformers.

Fire with Fire streaming

Fire with Fire streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Fire with Fire film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili