La promessa dell’alba film stasera in tv 4 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

La promessa dell'alba è il film stasera in tv venerdì 4 marzo 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

La promessa dell’alba film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Biografico, Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2017

REGIA: Eric Barbier

CAST: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack, Finnegan Oldfield, Zoe Boyle

DURATA: 131 Minuti

La promessa dell’alba film stasera in tv: trama

Dalla difficile infanzia in Polonia passando per l’adolescenza a Nizza, per poi arrivare alla carriera da aviatore in Africa durante la seconda guerra mondiale… Romain Gary ha vissuto una vita straordinaria. Ma questo impulso a vivere mille vite, a diventare un grande uomo e un celebre scrittore è merito di Nina (Charlotte Gainsbourg), sua madre. Sarà proprio il folle amore di questa madre possessiva ed eccentrica che lo porterà a diventare uno dei più grandi romanzieri del ventesimo secolo, e a condurre una vita piena di rocamboleschi colpi di scena, passioni e misteri. Ma quell’amore materno senza freni sarà anche un fardello per tutta la sua vita. Dall’omonimo romanzo autobiografico di culto scritto da Romain Gary, un film appassionante e commovente.

La promessa dell’alba recensione

Eric Barbier porta sul grande schermo la storia vera dello scrittore francese in una sorta di autobiografia. Il punto centrale di tutto il lavoro è la riflessione sull’influsso esercitato dalla figura materna sulla crescita dello scrittore. E’ un film appassionante e commovente dedicato più che altro all’amore materno. Charlotte Gainsbourg regala una interpretazione di altissimo livello. Si immedesima perfettamente in una donna forte, passionale, legata al proprio figlio da un amore morboso. Ma nonostante questo sentimento sia a volte soffocante sprona il giovane Gary a diventare tutto ciò che ella avrebbe voluto. Gary raggiunge l’obiettivo: esaudire i desideri della madre. La struttura narrativa è ripartita in una specie di suddivisioni in atti evidenziati dalle interruzioni dei lunghi flashback con momenti del presenti. La regia fa ottime scelte di inquadrature e della fotografia anche se ci sono alcune imperfezioni nel montaggio e in alcune effetti visivi che dovrebbero scandire il ritmo del racconto ma che in realtà lo rendono goffo.

La promessa dell’alba film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di culto scritto da Romain Gary.

La promessa dell’alba streaming

La promessa dell’alba streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La promessa dell’alba film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Oh_ztwFWWb8

