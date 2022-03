Parigi può attendere film stasera in tv 5 marzo: cast, trama, streaming

Parigi può attendere è il film stasera in tv sabato 5 marzo 2022 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Parigi può attendere film stasera in tv: cast

La regia è di Eleanor Coppola. Il cast è composto da Alec Baldwin, Aurore Clément, Diane Lane, Arnaud Viard, Cédric Monnet, Élodie Navarre, Serge Onteniente, Pierre Cuq, Elise Tielrooy, Davia Nelson, Eleanor Lambert, Séverine Bichon, Emilie Clavis, Eva Minotti, Ines Rihouet Iraa Sbai.

Parigi può attendere film stasera in tv: trama

Anne (Diane Lane) è la moglie di un famoso e attivissimo produttore hollywooddiano (Alec Baldwin) sempre disponibile a soddisfare qualunque richiesta dell’industria del cinema a discapito delle esigenze della moglie. I due sono in procinto, dopo il festival di Cannes, per partire verso Budapest per affari e poi tornare a Parigi. Ma Anne colpita da una otite non potrà andare in aereo e farà il viaggio fino a Parigi in macchina con il loro amico francese Jacques collaboratore del marito nelle produzioni di cinema.

Il marito poi la raggiungerà dopo il suo viaggio di affari.La donna, stanca di un uomo che la mette sempre in fondo ai suoi impegni, accetta di fare un viaggio in auto con un socio in affari del marito, Jacques, da Cannes alla Capitale. Jacques è allegro con una visione della vita infantile. Infatti proprio con la meraviglia di un bambino sa apprezzare le scoperte, assaporare il buon cibo e il buon vino. Il viaggio diventa così per Anne un lungo percorso alla scoperta di se stessa, delle passioni nascoste nel profondo del suo animo e della gioia di vivere che ancora è viva nel suo cuore. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Parigi può attendere streaming

Parigi può attendere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Parigi può attendere film stasera in tv: trailer

