La ragazza dei miei sogni film stasera in tv 6 marzo: cast, trama, streaming

La ragazza dei miei sogni è il film stasera in tv domenica 6 marzo 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.SCOPRI COSA C’È IN TV

La ragazza dei miei sogni film stasera in tv: cast

La regia è di Saverio Di Biagio. Il cast è composto da Primo Reggiani, Miriam Giovanelli, Nicolas Vaporidis, Chiara Gensini, Marco Rossetti, Remo Girone, Nicola Nocella, Jessica Paglialunga.

La ragazza dei miei sogni film stasera in tv: trama

P. (Primo Reggiani) è un giovane trentenne insoddisfatto della sua vita travolto da situazioni che hanno pesantemente condizionato la sua vita. Fa il giornalista in una redazione totalmente asettica; ha un coinquilino spigliato ma totalmente superficiale; è sfortunato con le donne tanto che non riesce a dichiararsi a Margherita (Chiara Gensini) la ragazza di cui è invaghito. Un giorno incontra casualmente Sofia, somigliante alla ragazza che sogna tutte le notti, tra i due esplode un’attrazione incontenibile. Lui sente di aver trovato la ragazza dei suoi sogni dolce, premurosa, sensuale. Ma Sofia è avvolta da un alone di mistero.

Nel frattempo P. incontra dopo anni un suo vecchio amico del liceo, Alessandro (Nicolas Vaporidis), un brillante consulente informatico che di notte suona musica elettronica. Alessandro è esperto di paranormale e appassionato di occulto e conduce P. in un mondo fantastico e segreto: un mondo di cui ignorava l’esistenza, che lo costringerà a grandi sacrifici per sopravvivere e a cambiare completamente la sua visione della vita e dell’amore. Alessandro lo metterà in guardia dalla dolce Sofia perchè “L’incanto è ovunque”, e così anche i demoni assetati di sangue.

La ragazza dei miei sogni recensione

Positivo è l’intento del film di uscire dagli schemi e di osare un genere poco praticato in Italia: il mystery movie. Si tratta di un fantasy urbano, ambientato ai nostri giorni, all’interno di un mondo gotico inquietante e fantastico, ma con una vena sentimentale all’italiana. La sceneggiatura appare in diversi momenti troppo sbrigativa, mentre il finale ha un epilogo troppo melenso. La storia è un mix tra realtà, magia ed esoterismo che risulta insolita e a volte poco convincente e priva di effetti speciali. Tutto è giocato sulla sottile differenza tra ciò che appare e ciò che è reale e che emerge pian piano. La trama però si sviluppa in modo lento e la suspense spesso si dissolve facendo venir meno la tensione emotiva. Nicolas Vaporidis,che interpreta l’amico un po’ stregone, regala una interpretazione decisamente convincente.

La ragazza dei miei sogni streaming

La ragazza dei miei sogni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La ragazza dei miei sogni: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=bg27CmXesDw

