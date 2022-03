THE ROOKIE EPISODI 6 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 6 marzo 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 6 marzo 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 9 Il crollo. In un’età in cui la maggior parte delle persone è all’apice della carriera, Nolan si è trasferito a Los Angeles per inseguire il sogno di diventare un poliziotto. Circondato da reclute di vent’anni più giovani, dovrà destreggiarsi nel pericoloso, divertente e imprevedibile mondo delle strade di L.A. La sua esperienza di vita, la determinazione e il senso dell’umorismo rappresentano il suo vantaggio per trasformare questo nuovo capitolo in un successo.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

