DELITTI IN PARADISO EPISODI 7 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 7 marzo 2022 su Rai 2.

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 7 marzo 2022

Delitti in Paradiso stagione 8 episodio 7 Omicidio in diretta. Il dj Dezzie Dixon viene ucciso durante una diretta del suo show settimanale. In cima alla lista dei sospettati c’è il collega Bunny Hicks che, da tempo, ambiva al posto di Dixon. Il suo alibi è a dir poco traballante, ma il caso riserverà alla squadra più di una sorpresa. Nel frattempo, Jack si ritrova nel mirino degli Affari Interni. L’episodio segna la prima partecipazione dell’attrice Aude Legastelois, interprete della detective Madeline Dumas.

Delitti in Paradiso stagione 8 episodio 8 Delitto a cavallo. Finale di stagione. Una tempesta si abbatte sull’isola con piogge torrenziali, costringendo quattro campeggiatori a trovare un rifugio improvvisato. Al sorgere del sole, uno dei campeggiatori, Adam Renshaw, viene ritrovato cadavere. Il suo corpo è stato, chissà come, depositato all’interno della stazione di polizia (che era chiusa). Jack non dovrà solo trovare l’assassino ma anche capire come abbia fatto a lasciargli un cadavere in… casa!

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

