Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 7 marzo 2022

FREEDOM OLTRE IL CONFINE ANTICIPAZIONI. Lunedì 7 marzo 2022 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Dodicesimo appuntamento con Freedom – Oltre il confine, in onda lunedì 7 marzo, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo racconta e suggerisce rimedi per la Sindrome del Lunedì. Visita Anagni e la sua Cattedrale. Va alla scoperta dei laghetti sotto il Colosseo, a Roma. Raggiunge la Sacra di San Michele, in Piemonte. Entra nel Museo Zoologico, di Napoli. La Sindrome del Lunedì apre la puntata. Chi non ne ha sofferto almeno una volta nella vita? Freedom parla dei suoi sintomi e suggerisce le soluzioni per affrontare il problema con filosofia e ottimismo.

Il viaggio di Freedom prosegue verso Anagni, un piccolo paese nel cuore del Lazio, che per decenni è stato uno dei centri più importanti d’Europa. Un luogo ricco di storia e di mistero, noto come La città dei Papi per aver dato i natali a ben quattro pontefici. Qui, nel 1303, ha avuto luogo uno degli scontri più leggendari tra potere temporale e potere spirituale: lo Schiaffo di Anagni. Un gesto più simbolico che materiale, ma che costrinse Papa Bonifacio VIII a un’umiliante prigionia. Giacobbo entra nella Cattedrale e nella sua magnifica cripta, la Cappella Sistina del Medioevo, per capire, attraverso i suoi affreschi, i contorni e i segreti della secolare lotta per la supremazia del potere tra Impero/Monarchia e Chiesa.

Sul Celio, uno dei Sette Colli di Roma, un tempo si ergeva un gigantesco santuario dedicato all’Imperatore Claudio: le telecamere di Freedom entrano in un’area riservata per vedere cosa rimane di questo antico tempio, per conoscere meglio la sua storia e per capire quale sia stata la sua fine. E Giacobbo, partendo dal Centro di produzione Palatino di Mediaset, accompagnato da esperti del gruppo Roma Sotterranea, va alla scoperta dei piccoli laghi sotto il Colosseo, un segreto fatto di acqua limpida e cristallina.

In Piemonte, nella solennità della Val di Susa, la squadra di Freedom scala la vetta del Monte Pirchiriano per raggiungere la Sacra di San Michele, edificata a 962 metri sopra il livello del mare. Lo stupefacente scenario dell’abbazia richiama immediatamente altri due insediamenti dedicati al culto del santo: quelli nel Gargano e in Normandia, rispetto ai quali la Sacra si trova al centro esatto, in una via di pellegrinaggio di oltre duemila chilometri. Da Mont-Saint-Michel a Monte Sant’Angelo, questa linea attraversa quasi interamente l’Europa Occidentale.

È il mistero della cosiddetta Linea di San Michele, che congiunge in una retta immaginaria diversi luoghi di culto che dalle Isole Skellig, in Irlanda, passando per la Cornovaglia e poi giù fino alla Grecia, per raggiungere il Monte Carmelo, a Gerusalemme. Il racconto di Giacobbo indaga il profondo segreto di questa linea, percorrendo i luoghi e la simbologia dell’abbazia piemontese.

Per un Museo in 10 minuti, la troupe di Freedom raggiunge infine Napoli. La meta è l’affascinante Museo Zoologico: qui sono presenti creature che oggi, a causa di una caccia indiscriminata, non esistono più. Ma anche animali speciali, come il famoso Elefante di Portici che, diventato di proprietà dei Borbone nel 1742, rappresenta una vera e propria celebrità dell’epoca, tanto da essere stato portato sul palco del Teatro San Carlo.

Freedom Oltre Il Confine streaming

Il programma di roberto Giacobbo Freedom Oltre Il Confine streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

