CHUCKY EPISODI 10 MARZO. Giovedì 10 marzo 2022 tornano in chiaro su Italia 1 gli appuntamenti con la prima stagione della serie tv basata sul celebre franchise de La bambola assassina, film horror degli anni ’80. Di seguito trama, anticipazioni e promo delle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chucky episodi 10 marzo: trama e anticipazioni su Italia 1

Chucky episodio 8 An Affair to Dismember – Scontro finale. Finale di stagione. Tramite il rito vudù che evoca l’onnipotente Damballa, Chucky ha frammentato la sua anima dentro decine di bambole Tipo Bello come lui. Con la complicità di Tiffany, che continua a tenere in ostaggio Nica perchè teme di perderla, il suo piano diabolico è quello di diffondere il Male disseminando le bambole che contengono una parte di sè per tuti gli Stati Uniti. L’occasione per colpire in maniera massiva si presenta con la matinee di beneficenza organizzata da Michelle durante la proiezione del film Frankestein: per molti dei presenti sarà uno spettacolo indimenticabile.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chucky episodi 10 marzo: promo

https://www.youtube.com/watch?v=F-wcBIQ48Lw&ab_channel=TVPromos

Chucky streaming

Chucky streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Chucky sui social

Per commentare in diretta la serie tv Chucky basta andare sull’hashtag #Chucky, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Chucky e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chucky: link utili