John Wick film stasera in tv 11 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

John Wick è il film stasera in tv venerdì 11 marzo 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

John Wick film stasera in tv: cast e scheda

DATO IL USCITA: 22 gennaio 2015

GENERE: Thriller, Azione

ANNO: 2014

REGIA: David Leitch, Chad Stahelski

CAST: Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Palicki, Alfie Allen, Bridget Moynahan, Jason Isaacs, Dean Winters, Lance Reddick, David Patrick Kelly, Kevin Nash

DURATA: 101 Minuti

John Wick film stasera in tv: trama

John Wick (Keanu Reeves) rimane improvvisamente vedovo. La moglie gli ha lasciato in suo ricordo un cucciolo di beagle accompagnato da un biglietto che lo esorta a non dimenticare mai come si fa ad amare. Ma il suo dolore viene interrotto quando la sua auto, una bella Boss Mustang del 1969, diventa oggetto di desiderio per un feroce malvivente Iosef Tarasof. John si rifiuta di vendere la macchina a Iosef. Questi con la sua banda irrompe in casa, ruba l’auto. John viene picchiato fino a perdere i sensi e il cucciolo viene ucciso. John comincia a cercare la sua auto nei quartieri di una New York dove una feroce comunità criminale si muove nell’ombra.

Qui John Wick è stato a lungo il killer più spietato diventandone la leggenda. Dopo aver appreso che il suo aggressore è l’unico figlio del boss Viggo Tasarov, un tempo suo principale datore di lavoro, John decide di vendicarsi. Quando Viggo scopre che il leggendario killer è alle calcagna del figlio, offre una generosa ricompensa a chiunque riesca a fermarlo. John dovrà tornare ad essere la spietata macchina di morte che il mondo della criminalità una volta temeva.

John Wick film stasera in tv: curiosità

Il film è uscito negli Stati Uniti il 24 ottobre 2014, mentre in Italia è stato distribuito dal 22 gennaio 2015.

Il film ha incassato 43.037.835 dollari negli USA e 45.723.826 nel resto del mondo. L’incasso mondiale è stato di quasi 89 milioni di dollari e a fronte di un budget stimato di 20 milioni.

Nel 2017 è uscito il secondo capitolo dal titolo John Wick: Chapter Two e ci sarà anche un terzo capitolo John Wick 3 in uscita il 17 maggio 2019.

Sembra sicuro che sarà prodotta nel 2018 una serie tv intitolata The Continental che avrà nel cast Keanu Reeves, ma non come protagonista.

Nel 2017 è stato pubblicato un fumetto che racconterà le origini di John Wick disegnato da Greg Pak in team con il disegnatore Giovanni Valletta. La serie, pubblicata da Dynamite Entertainment, ricostruisce l’intera carriera criminale di John Wick.

John Wick streaming

John Wick streaming

John Wick film stasera in tv: trailer

