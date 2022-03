PIU FORTI DEL DESTINO SECONDA PUNTATA. Mercoledì 11 marzo 2022 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma Mangia Woods. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Più forti del destino seconda puntata: trama 11 marzo 2022 su Canale 5

Più forti del destino trama seconda puntata. Più forti del destino trama prima puntata. I nomi di Arianna e Rosalia sono nell’elenco ufficiale delle vittime. E mentre la povera Rosalia tenta invano di fuggire dal palazzo di Donna Elvira, Arianna riesce a mettersi in contatto con Camilla promettendole di riprenderla presto con sè. Intanto Costanza consapevole di non amarlo, vorrebbe rompere il fidanzamento con Antonio: ma scopre che questo matrimonio è fondamentale per le sorti della sua famiglia. E mentre prepara le ormai inevitabili nozze, vengono formalizzate le accuse di strage a Libero, il quale è costretto a nascondersi. Una notte però Matilde sorprende Costanza e Libero insieme: il ragazzo non riesce a stare lontano dalla sua principessa. Nelle stesse ore Arianna e Saverio escogitano un pericoloso piano a danno di Guglielmo per avere i soldi necessari per partire con Camilla: ma Lucchesi è sulle loro tracce. E dal momento che Rosalia non si rassegna alla prigionia, Donna Elvira la lega a sè con un’odiosa menzogna.

Più forti del destino streaming

La serie tv Più forti del destino streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

