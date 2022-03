Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 13 marzo 2022 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 13 marzo 2022

Il regista e l’attore Sean Penn ospite in esclusiva a ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio, domenica 13 marzo alle 20 su Rai 3, per portare la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina. Al momento dell’invasione russa, Sean Penn si trovava in Ucraina per girare un documentario sulle tensioni tra i due Paesi ed è riuscito a raggiungere il confine con la Polonia camminando per chilometri insieme a migliaia di profughi.

Che Tempo Che Fa: ospite Sean Penn

Da sempre molto attivo in campo umanitario, Sean Penn è anche cofondatore di CORE (Community Organized Relief Effort), un’organizzazione di risposta alle crisi globali che nel 2010 ha aiutato la popolazione di Haiti colpita dal devastante terremoto, per la quale Penn ha mobilitato una potente rete per un’azione immediata. Più di undici anni dopo, CORE ha ampliato le sue attività per supportare le comunità negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Fin dall’inizio dell’emergenza pandemica di Covid-19 nel 2020, l’associazione è stata in prima linea per fornire test e vaccini gratuiti a milioni di persone e servizi di supporto alle comunità più fragili. Recentemente, CORE è impegnata a rispondere in vari modi ai bisogni primari dei rifugiati ucraini in Polonia.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Che Tempo Che Fa sui social

Per commentare in diretta lo show televisivo Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio basta andare sull’hashtag ufficiale #CheTempoCheFa, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete.

