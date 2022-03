THE ROOKIE EPISODI 13 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 13 marzo 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 13 marzo 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 9 Il crollo. Per Wesley è giunto il momento di chiudere i conti con Elijah Stone. Angela è come sempre al suo fianco, ma non sarà una passeggiata. Il sergente Grey consegna a Evers un microfono, dovrà indossarlo al prossimo incontro con Stone. Non tutto, però, va secondo i piani. Elijah si accorge della trappola e minaccia la famiglia di Wesley, l’avvocato sembra di nuovo spalle al muro, finito nell’ennesimo vicolo cieco, ma poi accade l’impensabile. Stone e i suoi vengono di lì a poco attaccati da una banda rivale guidata da una certa Abril Rodas, che si scopre essere al soldo di La Fiera… Nel frattempo, insieme a Lucy, Tim aiuta sua sorella Jenny a ristrutturare la vecchia casa di famiglia. Durante i lavori, il poliziotto trova una pistola nascosta dentro un muro. La perizia balistica rivela che è stata usata per l’omicidio di Frank Ochoa un vicino dei Bradford quando Tim era bambino.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

