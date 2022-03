Evil Nanny Una famiglia in pericolo, film stasera in tv 15 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Evil Nanny Una famiglia in pericolo è il film stasera in tv martedì 15 marzo 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Evil Nanny Una famiglia in pericolo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Evil Nanny

ANNO: 2016

GENERE: Thriller

REGIA: Jared Cohn

CAST: Lindsay Elston, Nicole Sterling, Matthew Pohlkamp, Cooper Fontaine, Stephen Barrington, April McCullough, Bill Devlin

DURATA: 90 minuti

Evil Nanny Una famiglia in pericolo film stasera in tv: trama

Quando Fay Tripp si trova a dover tornare a lavorare, lei e il marito assumono una tata a tempo pieno, Jen. Presto però questa comincia a trascurare i suoi doveri e i Tripp decidono che non hanno altra scelta se non licenziarla, ma la ragazza rifiuta di andarsene. Scoprono allora che Jen ha spostato la residenza nella loro casa e l’unico modo per sbarazzarsi di lei è attraverso un sfratto, che legalmente potrebbe richiedere mesi. Nel frattempo, la giovane folle prende il dominio della dimora, schernendo i Tripps ogni volta che ne ha le possibilita’. Sul punto di perdere tutto, Fay è costretta ad intervenire per salvare la sua famiglia, prima che la giovane distrugga tutti per sempre.

Evil Nanny Una famiglia in pericolo film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un film per la tv del 2016, quindi mai uscito nei cinema.

Evil Nanny Una famiglia in pericolo streaming

Evil Nanny Una famiglia in pericolo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Evil Nanny Una famiglia in pericolo film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=_3N992Kyt24

