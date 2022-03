Sopravvissute va in onda stasera in tv giovedì 17 marzo 2022 in onda in seconda serata su Rai 3 condotto da Matilde D’Errico. Scopri storie e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE SOPRAVVISSUTE IN TV E STREAMING

Sopravvissute: anticipazioni e storie 17 marzo 2022 su Rai 3

Si sono salvate da maltrattamenti, violenze psicologiche, violenza fisica e tentativi di omicidio. Sono le protagoniste di Sopravvissute, il programma condotto da Matilde D’Errico, che torna giovedì 17 marzo Rai 3. Claudileia è una donna che ha subito un forte abuso psicologico da parte del marito. Per dieci lunghi anni è stata sposata con un uomo che l’ha maltrattata, umiliata, denigrata e offesa. Per molto tempo la donna non se ne è resa conto, vivendo un matrimonio infelice e pieno di dolore. Anche perché è molto difficile riconoscere la violenza psicologica per chi la subisce. Poco alla volta però, Claudileia capisce che la situazione in cui vive non va bene e si emancipa da quel marito che la tratta male e le regala solo profonda sofferenza. Un giorno trova così il coraggio di lasciarlo e di scappare lontana da lui. Oggi Claudileia ha ricostruito la sua vita, lavora come ricercatrice universitaria e ha ritrovato la stima e la fiducia in se stessa. Nel 2015 ha fondato il blog “L’arte di salvarsi” e da allora si batte affinché le donne riconoscano la violenza psicologica e la dipendenza affettiva.

Sopravvissute streaming

Sopravvissute streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

