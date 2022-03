IL CANTANTE MASCHERATO QUINTA PUNTATA. Torna su Rai 1 venerdì 18 marzo 2022 lo show condotto da Milly Carlucci con la terza stagione. Ecco le anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Cantante Mascherato quinta puntata: anticipazioni 18 marzo 2022

Appuntamento con il mistero, venerdì 18 marzo alle 21.30 su Rai 1, con la quinta puntata del Cantante Mascherato. A guidare il game show che trasforma il pubblico in investigatori è Milly Carlucci. Al suo fianco quattro investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa. Durante la quarta puntata Pesce Rosso e Pastore Maremmano sono stati eliminati e hanno così svelato la loro vera identità: sotto le maschere si nascondevano rispettivamente Vladimir Luxuria e Riccardo Fogli. Sette le maschere rimaste in gara: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, la Medusa, Soleluna e il Drago. La serata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Lumaca. Gli abbinamenti saranno: Volpe- “Uomini soli” vs. Medusa- “Noi due nel mondo nell’anima” con Red Canzian; Lumaca o Drago- “Easy lady” vs. Camaleonte- “Call me” con Ivana Spagna; Pinguino- “Finché la barca va” vs. Soleluna- “Lunapiena” con Orietta Berti. Special guest della serata saranno Max Giusti, Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio. Il mistero sull’identità di Soleluna si infittisce: sarà proprio uno di loro a celarsi sotto la tanto discussa maschera?

Anche in questa puntata torna la maschera d’oro, con la possibilità di “smascheramento”, questa volta verrà offerta all’investigatore Francesco Facchinetti. Nel corso della serata gli verrà data una sola occasione per svelare l’identità di una delle maschere. Se la indovina, questa verrà immediatamente smascherata senza spareggio, altrimenti sarà automaticamente qualificata per la puntata successiva. Gli investigatori, nel corso delle settimane, hanno tentato di indovinare chi si cela sotto ogni maschera. In ogni puntata sono loro insieme al pubblico a casa, tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

Inoltre, in questa edizione, gli investigatori hanno la possibilità di fare domande ai cantanti mascherati, studiando così la loro pronuncia regionale, le frasi, la gestualità. Ad aiutare nelle indagini ci penserà il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira nelle vesti di “Capo investigatore”. Come sempre, alcuni numeri dei protagonisti in gara saranno accompagnati dalle performance di Vito Coppola, vincitore di Ballando con le Stelle. Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale, che si avvale della collaborazione di Matteo Addino. Il regolamento prevede che, al termine di ogni puntata, i due concorrenti che hanno ottenuto il punteggio più basso vengano eliminati dalla gara e quindi calare la maschera, svelando a tutti la loro identità.

Il Cantante Mascherato streaming

Il programma Il Cantante Mascherato streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

