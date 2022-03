Sorry We Missed You film stasera in tv 18 marzo: cast, trama, streaming

Sorry We Missed You è il film stasera in tv venerdì 18 marzo 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sorry We Missed You film stasera in tv: cast

La regia è di Ken Loach. Il cast è composto da Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor.

Sorry We Missed You film stasera in tv: trama

Ricky e Abby vivono a Newcastle con i figli, l’undicenne Liza Jane e il liceale Sebastian. Nonostante entrambi i genitori lavorino duramente, la famiglia combatte contro i debiti dopo il crack finanziario del 2008 e, in questa situazione, non potranno mai avere una casa di loro proprietà. È proprio in questo difficile momento che si presenta per Ricky un’allettante opportunità per risollevare le sorti finanziarie della famiglia. La possibilità di lavorare come corriere per una ditta di franchising sembra, infatti, essere la soluzione che fa al caso loro. Ma la strada non sarà priva di ostacoli. Abby dovrà vendere la propria auto per permettere a Ricky di acquistare il furgone ed i problemi che sorgeranno in seguito a questa scelta metteranno a dura prova la finora indiscussa unità della famiglia Turner, tanto che tutto sembra virare verso un’inevitabile rottura.

Sorry We Missed You streaming

Sorry We Missed You streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Sorry We Missed You film stasera in tv: trailer

