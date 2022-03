Separati ma non troppo film stasera in tv 19 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Separati ma non troppo è il film stasera in tv sabato 19 marzo 2022 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Separati ma non troppo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Sous le même toit

DATA USCITA: 13/09/2018

GENERE: Commedia

NAZIONALITA’: Francia

ANNO: 2017

REGIA: Dominique Farrugia

CAST: Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet

DURATA: 97 minuti

Separati ma non troppo film stasera in tv: trama

Il matrimonio tra Yvan e Delphine, sposati da 15 anni, è in crisi. Delphine decide di aprire la coppia ad altre relazioni. Yvan immediatamente si lancia in un’avventura, ma Delphine non sopporta il tradimento e chiede il divorzio. Yvan non sa dove alloggiare e comincia a farsdi ospitare dagli amici. Disperato, l’uomo propone un accordo all’ex moglie. Visto che ha finanziato il 20% della casa matrimoniale dove Delphine abita con i due figli, Yvan chiede di tornare ad abitarvi utilizzando il 20% dello spazio. A causa di questa convivenza forzata tra i due comincia un’escalation di dispetti e colpi bassi.

Separati ma non troppo recensione

La pellicola è gradevole anche se la trama non regala sorprese. Il cast è molto ben costruito con un Gilles Lellouche (nei panni di Yvan) che mette in mostra tutta la sua consumata esperienza di commediante e riesce a dare credibilità ad una storia spesso scontata. Manu Payet che interpreta Nico, il migliore amico di Yvan, regala un gustoso cammeo. La regia di Dominique Farrugia non è sempre adeguata nel rendere il tono di commedia. La sceneggiature non coglie però fino in fondo l’opportunità di fare satira sociale su uno dei temi di maggiore attualità e cioè il complesso collegamento fra sentimenti e scarsità di mezzi. Il film non è perfetto ma godibile.

Separati ma non troppo film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in anteprima alla Biennale di Venezia 2018.

La trama trae spunto da un articolo di giornale secondo cui a causa della crisi il 60% delle coppie separate francesi continuano a vivere sotto lo stesso tetto per ragioni strettamente economiche.

Il regista Dominique Farrugia, che è attore, sceneggiatore e umorista, è il fondatore del gruppo comico Les Nuls con Alain Chabat e Chantal Lauby.

Il regista ha curato anche la sceneggiatura insieme a Laurent Turner.

Separati ma non troppo streaming

Separati ma non troppo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Separati ma non troppo film stasera in tv: trailer

