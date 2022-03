NOI TERZA PUNTATA. Domenica 20 marzo 2022 torna su Rai 1 la fiction con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, remake italiano della celebre serie tv americana This Is Us. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Noi terza puntata: trama 20 marzo 2022 su Rai 1

Noi trama episodio 5 Fratelli. Nel passato ritroviamo Pietro e Rebecca alle prese con i tre figli, ormai adolescenti. Nel presente Claudio, alle prove, fatica ancora ad entrare nella parte: c’è qualcosa che lo blocca, che gli impedisce di lasciarsi andare. Chiara lo capisce e cerca di aiutarlo a tirar fuori le proprie emozioni per poterle poi portare sul palco.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Noi terza puntata: trama 20 marzo 2022 su Rai 1

Noi trama episodio 6 Buon Natale. È il Natale del 1993 e la Famiglia Peirò è in partenza per la montagna; come ogni anno il Natale si festeggia con i genitori di Rebecca e questo non entusiasma nessuno, a partire da Pietro, che per Natale vorrebbe delle tradizioni tutte loro. Ma quest’anno un guasto all’auto li blocca in mezzo al nulla e li costringe a rifugiarsi in una piccola baita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Noi streaming

La serie tv Noi streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Noi: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Noi basta andare sull’hashtag ufficiale #Noi, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Noi segui le pagine Facebook:

Noi Rai 1 This is Us FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Noi: link utili