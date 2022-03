THE ROOKIE EPISODI 20 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 20 marzo 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 20 marzo 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 10 Batticuore. Si presenta il marito di Bailey, Jason, un truffatore da poco uscito di prigione per buona condotta. L’uomo è un manipolatore violento e vendicativo e Nolan, per proteggere la donna che ama, si trova, ancora una volta, a chiedere aiuto a Oscar Hutchinson. Nel frattempo, la polizia indaga su un caso particolarmente intricato. Su un aereo precipitato nel bel mezzo dell’abitato sono state rilevate impronte che corrispondono a Levi Lincoln che risulta attualmente detenuto per aver ucciso brutalmente la moglie. Qualcosa non quadra. Nolan e Harper scopriranno che il detenuto non è il vero Levi Lincoln, ma un uomo che è stato pagato per sostituirsi a lui. Infine, Wesley (sospeso temporaneamente dall’ordine degli avvocati) e Jason cercano di aiutare un giovane ragazzo, Tyler, ad uscire da un brutto giro, ma senza successo.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

