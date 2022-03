DELITTI IN PARADISO EPISODI 21 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 21 marzo 2022 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 21 marzo 2022

Delitti in Paradiso stagione 9 episodio 3 Gara fatale. Il ciclista Xavier Prince viene ritrovato cadavere. Sembra la vittima di un tragico incidente, caduto in un burrone mentre partecipava al Tour des Antilles. Ma al corpo viene rinvenuta una striscia di tessuto appartenente a una maglietta diversa da quella indossata dalla vittima. E questo instilla il dubbio che, forse, di incidente non si è trattato. Nel frattempo, Jack cerca di convincere Anna a rimanere a Saint-Marie, ma lei sembra avere altri piani per la loro romantica vacanza.

Delitti in Paradiso stagione 9 episodio 4 Un nuovo inizio. La puntata segna l’ultima apparizione del personaggio di Jack Mooney, interpretato dall’attore Ardal O’Hanlon che, nel corso delle riprese della nona stagione, ha deciso di lasciare la serie. Mentre indaga sulla morte di un uomo ritrovato cadavere su una barca, il nostro Jack deve decidere se accettare l’offerta di Anna o rimanere a Saint Marie. Infine, l’uomo deciderà di non accompagnare la donna, ma non resterà neanche sull’isola. Sua figlia, infatti, si sta laureando e Jack capisce che è giunto il momento di far ritorno a Londra e alla sua vecchia vita.

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

