Gone Girl L’Amore Bugiardo film stasera in tv 23 marzo: cast, trama, streaming

Gone Girl L’Amore Bugiardo è il film stasera in tv mercoledì 23 marzo 2022 in onda in seconda serata su Rai 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gone Girl L’Amore Bugiardo film stasera in tv: cast

La regia è di David Fincher. Il cast è composto da Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Casey Wilson, Patrick Fugit, Scoot McNairy, Emily Ratajkowski, Boyd Holbrook, Lee Norris.

Gone Girl L’Amore Bugiardo film stasera in tv: trama

North Carthage, Missouri. Nel giorno del suo quinto anniversario di matrimonio, Nick Dunne (Ben Affeck) denuncia alla polizia la scomparsa di sua moglie, Amy (Rosamund Pike). Sotto la stretta delle forze dell’ordine, chiamate a far luce sulla misteriosa sparizione della donna, e a causa del crescente accanimento mediatico, il ritratto tratteggiato da Nick di un’unione felice e beata comincia a sgretolarsi. Ben presto le sue menzogne, gli inganni, i comportamenti equivoci e i discorsi elusivi fanno nascere in tutti la stessa oscura domanda: Nick Dunne ha ucciso sua moglie?

Gone Girl L’Amore Bugiardo streaming

Gone Girl L’Amore Bugiardo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gone Girl L’Amore Bugiardo film stasera in tv: trailer

