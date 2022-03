Sopravvissute va in onda stasera in tv giovedì 24 marzo 2022 in onda in seconda serata su Rai 3 condotto da Matilde D’Errico. Scopri storie e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE SOPRAVVISSUTE IN TV E STREAMING

Sopravvissute: anticipazioni e storie 24 marzo 2022 su Rai 3

Si sono salvate da maltrattamenti, violenze psicologiche, violenza fisica e tentativi di omicidio. Sono le protagoniste di Sopravvissute, il programma condotto da Matilde D’Errico, che torna giovedì 24 marzo Rai 3. Dopo il matrimonio e la nascita dei figli, la gentilezza e le premure del fidanzamento lasciano spazio a gelosia e possessività: il marito vieta a Silvia di lavorare, pretende che si chiuda al mondo e vuole che gli dedichi tutte le attenzioni, trascurando anche i loro bambini. Silvia stanca di quella situazione comunica al marito la volontà di separarsi. L’uomo prima la minaccia di sottrarle i figli, poi mette in atto numerose violenze e maltrattamenti.

Silvia lo denuncia e i giudici stabiliscono l’applicazione di una misura cautelare che dispone per l’ex marito il divieto di avvicinamento. Ma un giorno in assenza di Silvia l’uomo s’intrufola nell’appartamento e dà fuoco agli abiti della moglie. L’incendio si propaga velocemente e il fumo denso avviluppa tutta la casa, raggiungendo la camera in cui si trova Marco, il figlio undicenne della coppia, che purtroppo non riuscirà a salvarsi. La seconda storia è quella di Katia, madre di tre figli. Nella sua città, Crotone, fonda un’associazione per aiutare le donne vittime di violenza e prostituzione. Ma questa scelta le costerà cara.

Per la sua attività sociale Katia inizia a ricevere numerose minacce, che non sono sufficienti, però, a scalfire la sua determinazione. La donna infatti continua ad aiutare le altre donne e va avanti senza sosta. Un giorno a gennaio del 2018 un piccolo boss suo vicino di casa entra nella sede dell’associazione e spara al primogenito di Katia, all’epoca diciannovenne. Quattro colpi uccidono il giovane Giuseppe sotto gli occhi della mamma. Katia per tenere in vita la memoria del figlio continua a battersi con la sua associazione in difesa delle donne vittime di violenza. In studio interverrà la psicologa clinica Silvia Michelini.

Sopravvissute streaming

Sopravvissute streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

