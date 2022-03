Bridgerton 2 dove vedere la seconda stagione in streaming su Netflix

BRIDGERTON 2 DOVE VEDERE STREAMING. Venerdì 25 marzo 2022 Netflix rilascia tutti gli episodi di Bridgerton 2, serie tv firmata Shondaland. Ecco di seguito tutte le info su dove vedere gli episodi in tv e streaming. SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SULLE SERIE DEL MOMENTO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bridgerton 2 dove vedere i nuovi episodi su Netflix

Bridgerton verrà rilasciato sulla piattaforma Netflix con tutti e otto gli episodi disponibili a partire da venerdì 25 marzo 2022. Potranno vedere le puntate quindi coloro che possiedono già un abbonamento a Netflix. Per chi non l’avesse e non avesse intenzione di farlo, ci sono due modalità. LEGGI LA TRAMA DI TUTTI GLI EPISODI

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Bridgerton 2 dove vederlo su Netflix

MESE DI PROVA GRATUITO. Per chi non è mai stato abbonato a Netflix, la piattaforma offre una prova gratuita della durata di un mese. Basta cliccare qui e seguire la procedura.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

CARTE PREPAGATE NETFLIX. Netflix ha introdotto le Gift Card che sono disponibili in tre diversi prezzi: 15, 25 e 50 €. Con queste carte prepagate è possibile usare il credito contenuto per pagare il piano mensile desiderato, senza però dover per forza fare un abbonamento e inserire una carta di credito. In questo caso quindi, si può comprare una card, attivarla, guardare le seire per un mese intero, e lasciare semplicemente che scada la prepagata. Seguire i semplici passaggi:

Comprare una Netflix Gift Card nei punti vendita seguenti: Euronics, GameKeys, GameStop, Mondadori, Unieuro, MediaWorld. Creare il proprio account su Netflix con una mail e password Grattare il codice presente sul retro della Gift Card e inserirlo qui netflix.com/redeem Una volta finito il credito, si verrà avvisati via mail di ricaricare, oppure semplicemente lasciare che non si attivi il mese successivo.

Bridgerton 2 streaming

In contemporanea gli abbonati Netflix potranno guardare la gli episodi anche su pc, smartphone e tablet attraverso l’App della piattaforma in streaming. Inoltre le puntate saranno visibili on demand su per gli abbonati alla piattaforma Netflix. Per i non abbonati non sono previste repliche o messe in onda in chiaro di Bridgerton.

Bridgerton 2 promo

Bridgerton link utili