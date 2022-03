Odio l’estate film stasera in tv 25 marzo: cast, trama, streaming

Odio l’estate è il film stasera in tv venerdì 25 marzo 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Odio l’estate film stasera in tv: cast

La regia è diretto da Massimo Venier. Il cast è composto da Aldo, Giovanni, Giacomo, Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase, Massimo Ranieri, Davide Calgaro, Ilary Marzo, Michele Placido, Sabrina Martina, Melissa Marzo.

Odio l’estate film stasera in tv: trama

Volete le regole per una vacanza perfetta? Numero uno: non si parte senza il canotto. Numero due: Non si prenota la stessa casa. Lo scoprono Aldo Giovanni e Giacomo nel loro nuovo film con risate garantite: i tre partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse. C’è il precisetto ma con un’attività in proprio fallimentare, poi il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi pre-adolescenziale, infine l’ipocondriaco nullafacente con la passione per Massimo Ranieri. I tre s’incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

Odio l’estate streaming

Odio l’estate streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Odio l’estate film stasera in tv:

