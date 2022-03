Soliti Ignoti Speciale stasera in tv con Amadeus: ospiti e anticipazioni 26 marzo 2022

Soliti Ignoti Speciale va in onda stasera in tv sabato 26 marzo 2022 in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Amadeus. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Soliti Ignoti stasera in tv con Amadeus: ospiti e anticipazioni 26 marzo 2022

Serata all’insegna del game show su Rai 1, sabato 26 marzo dalle 20.35, con la staffetta tra Affari Tuoi – Formato Famiglia e Soliti Ignoti – Speciale, condotti entrambi da Amadeus. Si parte, in access prime time, con l’ultima puntata della nuova versione del celebre gioco dei pacchi, con la partecipazione di Giovanna Civitillo. A sfidare il Dottore, per cercare di aggiudicarsi il montepremi massimo di 300.000 euro, ci sarà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi. Tra loro ci sarà anche, come ospite, Pierpaolo Spollon, uno tra i protagonisti più amati della serie “Doc”.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Soliti Ignoti stasera in tv con Amadeus: ospiti e anticipazioni 26 marzo 2022

Si prosegue, alle 21.25, con una partita di prima serata di “Soliti Ignoti Speciale”. A giocare ci sarà la coppia formata da Maria Chiara Giannetta – recentemente protagonista della serie “Blanca” e al fianco di Amadeus in una delle serate dell’ultimo Festival di Sanremo – e Maurizio Lastrico, entrambi prossimi al debutto con “Don Matteo 13”, che cercheranno di abbinare agli otto “ignoti” le relative identità̀. Tra loro ci saranno anche Antonio Giuliani e Massimo Bagnato. In palio 250.000 euro, che potranno raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro nel gioco finale del “parente misterioso”. In caso di vittoria, il montepremi verrà devoluto in beneficenza. Non mancheranno, nel corso della partita, momenti di intrattenimento e spettacolo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Soliti Ignoti Speciale streaming

Soliti Ignoti Speciale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili