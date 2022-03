BLUE BLOODS EPISODI 27 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 27 marzo 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 27 marzo 2022

Blue Bloods Stagione 11 episodio 10 Per il bene comune. Frank chiede a Erin di mantenere i contatti tra lui e il governatore di New York Mendez per quanto riguarda la riforma della politica pensionistica che sostiene privatamente, ma non può appoggiare pubblicamente perché lo metterebbe in una posizione scomoda all’interno del Dipartimento. Danny e Baez si trovano a indagare in un mondo a loro eufemisticamente “alieno” quando uno streamer di videogiochi di alto profilo viene assassinato. Intanto, Eddie e Witten sospettano che una tata sia stata maltrattata dopo che si è avvicinata a loro per strada per chiedere aiuto e Jamie prova a fare da mentore a un ragazzo di strada. Ma la situazione si complica quando tre membri di una gang lo aggrediscono accusandolo di essere un informatore.

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 27 marzo 2022

Blue Bloods Stagione 11 episodio 11 Transizioni. Erin si scontra con il governatore Mendez che fa pressioni affinché un “vigilantes” volontario venga scagionato dall’accusa di aver ridotto quasi in fin di vita un ladruncolo. Danny e Baez si avvicinano alla comunità transgender quando viene rinvenuto il cadavere di una donna in un cassonetto dell’immondizia. Frank deve intervenire per salvare la carriera di Gormley, finito sotto i riflettori dei media per numerose accuse di abuso di potere e violenza. Eddie viene aggredita da un teppista che odia i poliziotti e che era da poco uscito su cauzione dopo un’accusa per un reato simile. Jamie si sente in colpa per non averla protetta e trova il modo di vendicarla.

Blue Bloods streaming

La serie tv Blue Bloods streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

Blue Bloods: link utili