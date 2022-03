Riverdale 6 dove vedere gli episodi in tv e streaming in italiano

RIVERDALE 6 DOVE VEDERE. Le puntate della sesta stagione della serie tv tornano in onda nella televisione americana sulla The CW a partire dal 20 marzo 2022. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi in tv e streaming. TUTTO SU #RIVERDALE

Riverdale 6 dove vedere gli episodi in tv

Le puntate di Riverdale 6 andranno in onda il martedì a partire dal 20 marzo 2022 sul canale americano The CW. Per chi non può aspettare a rivedere i protagonisti quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita e eurostreaming), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Riverdale 6 streaming in italiano

Attualmente le puntate delle prima cinque stagioni di Riverdale sono trasmesse in streaming dalla piattaforma Netflix, mentre non è ancora chiaro se anche Riverdale 6 streaming verrà messa o meno. Per il momento non sono previsti passaggi televisivi. SCOPRI LA TRAMA DEGLI EPISODI

Riverdale sui social

Per commentare in diretta la serie tv Riverdale basta andare sull’hashtag ufficiale #Riverdale, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Riverdale: link utili