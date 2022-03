THE ROOKIE EPISODI 27 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 27 marzo 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 27 marzo 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 11 Fine dei giochi. Dopo il ritrovamento della droga nella macchina di Bailey, Nolan, autorizzato da Grey, è alle calcagna di Jason, certo, come lo è anche Bailey, che sia stato lui a incastrarla. Ancora una volta, Nolan decide di chiedere aiuto a Oscar Hutchinson. Nel frattempo, Chen e Bradford indagano su un omicidio. E’ stato ritrovato il cadavere di una ragazza, Rebecca, 18 anni, amica di Tamara, che condivideva con lei la vita sulla strada. La giovane cercava appuntamenti con uomini su ClipTock per trovare un posto dove dormire e per sbarcare il lunario. Infine, mentre Thorsen si trova a dover prendere una decisione non facile, Harper scopre di essere incinta di James…

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

