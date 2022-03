DELITTI IN PARADISO EPISODI 28 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 28 marzo 2022 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 28 marzo 2022

Delitti in Paradiso stagione 9 episodio 5 Porte chiuse. Prima puntata con protagonista Ralf Little nel ruolo del Detective Neville Parker. La polizia sta indagando su quello che sembra un suicidio in un hotel. Viene chiesta la collaborazione del Detective Neville Parker. Questi, un personaggio a dir poco pittoresco, dichiara subito che si è trattato di omicidio, nonostante la stanza sia stata ritrovata chiusa dall’interno. Come sarebbe uscito il killer?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 28 marzo 2022

Delitti in Paradiso stagione 9 episodio 6 Fantasmi del passato. Un istruttore di tecniche di sopravvivenza viene ritrovato cadavere – destino beffardo – nei boschi, mentre era impegnato in un corso di formazione. Nel corso delle indagini, Parker non si farà particolarmente ben volere dalle alte sfere. I membri della squadra, al contrario, sembrano cominciare ad apprezzare le abilità del detective, pur con tutte le sue stranezze.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Delitti in Paradiso sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Delitti in Paradiso basta andare sull’hashtag ufficiale #DelittiInParadiso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Delitti in Paradiso e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Delitti in Paradiso: link utili