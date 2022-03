LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW TERZA PUNTATA. Torna martedì 29 marzo 2022 su Italia 1 il programma diventato un cult dei primi anni 2000 condotto questa volta da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

La Pupa e il Secchione Show terza puntata: anticipazioni 29 marzo 2022

Dopo soli otto giorni Flavia Vento ha deciso di ritirarsi da La Pupa e il Secchione Show e in questa nuova puntata vedremo le immagini del suo abbandono. Al suo posto entrerà nel cast Elena Morali il cui ingresso promette scintille. Clizia Incorvaia, neomamma del piccolo Gabriele Ciavarro, sarà ospite come Pupa per una sera, il suo ruolo risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style. In studio Guenda Goria protagonista di un doppio confronto. Il primo con Mila Suarez accusata di aver sedotto il fidanzato di Guenda, il secchione Mirko; il secondo con la pupa Vera Miales, giovanissima fidanzata del padre Amedeo Goria, che ha instaurato un legame sempre più forte con il suo secchione Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera. Inoltre, Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini saranno protagonisti di un acceso scontro. Nel corso della puntata è previsto un momento molto toccante: il racconto commovente di una pupa, legato a un episodio della sua infanzia. Immancabili saranno le prove in cui si sfideranno le coppie che decreteranno ufficialmente la prima eliminazione da La Pupa e il Secchione Show.

La Pupa e il Secchione e Viceversa streaming

Il programma La Pupa e il Secchione e Viceversa streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

